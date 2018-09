Rivoluzione viabilità a Este: senso unico e nuovi parcheggi per la sicurezza degli alunni

Nuovi parcheggi per la sosta temporanea, un senso unico e più spazio per gli autobus: via Sacarabello cambia volto e lo fa nell'interesse dei piccoli alunni. Venerdì 7 settembre i lavori.

Sicurezza e traffico fluido

Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale in accordo con i residenti della zona, per rendere più sicura l'area davanti alla scuola elementare Santa Maria del Pilastro alla vigilia del nuovo anno scolastico. Il cantiere è in programma venerdì e dovrebbe essere rimosso nel giro di un giorno. "L'obiettivo è migliorare la sicurezza dell'incrocio su via Padana Inferiore, garantire l'incolumità degli alunni e ridurre i disagi dovuti alla sosta temporanea" spiega il sindaco Roberta Gallana.

Il nuovo senso unico

Viene istituito il senso unico di marcia nell'ultimo tratto di via Scarabello, dal civico 24 fino all'incrocio con via Padana Inferiore, con senso di direzione verso la Sr10. Si accederà a via Scarabello da via Versori (rotonda Extense). In uscita dalla via, viene mantenuto l'obbligo di svolta a destra in direzione Monselice. Chi deve recarsi a Montagnana dovrà percorrere tutta la rotatoria su via Padana Inferiore all'incrocio con via Versori, invertendo la marcia in assoluta sicurezza.

Più parcheggi

Vengono istituiti 6 stalli di sosta tra il civico 12 e il civico 20, 9 stalli di sosta nello spazio davanti l'istituto e 1 stallo per lo scuolabus tra il civico 6 e il civico 8. I parcheggi saranno a disposizione anche dei genitori che portano i figli a scuola, che finora erano costretti a parcheggiare a casaccio creando pericolo e ingombro.