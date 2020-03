A fuoco il ricovero attrezzi: distrutta la legnaia, intervengono i vigili del fuoco

Un rogo ha completamente distrutto un ricovero per veicoli nel piovese. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco sono riusciti a controllare l'incendio.

L'intervento

Alle 13.45 di domenica i pompieri sono intervenuti in via Argine Sinistro a Codevigo per l’incendio di una baracca adibita a legnaia e ricovero mezzi. I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di altro materiale depositato nelle vicinanze. Spento l’incendio si è provveduto alla bonifica del posto rimuovendo tutta la legna dalla struttura andata completamente distrutta. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

