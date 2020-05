Paura nella notte: rogo nel capannone di materiale edile, i pompieri domano le fiamme

Paura nella notte tra martedì e mercoledì ad Albignasego dove ha preso fuoco un veicolo parcheggiato all'interno del capannone di una ditta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito mentre i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme evitando che si propagassero, provocando danni incalcolabili.

L'intervento

Poco dopo l'1 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Volta ad Albignasego per l’incendio di un capannone adibito a deposito materiale edile. I pompieri intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori hanno spento le fiamme che avvolgevano un autocarro Iveco 150, evitando il coinvolgimento di un vicino camioncino Fiat Daily e dell’intero capannone che è stato comunque invaso dal fumo. Il personale dopo aver domato le fiamme ha provveduto all’aereazione dei locali. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del capannone sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che insieme ai tecnici dei vigili del fuoco hanno appurato come l'innesco sia stato provocato da un corto circuito. L'impresa è la Costruzioni Zampiron. Il danno è ancora in via di quantificazione. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito.