Errore durante la posa della guaina catramata: a fuoco il tetto dell'abitazione

Stavano eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando il tetto ha preso fuoco. L'intervento provvidenziale dei pompieri ha scongiurato guai peggiori e consentito alla struttura di salvarsi.

Il rogo

Alle 17.30 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Zeno a Montagnana per l'incendio di una porzione di un tetto di una palazzina, divampato durante la posa della guaina catramata. I pompieri accorsi da Este con autopompa, da Legnago con un'autobotte e che da Padova con l'autoscala e nove operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intera copertura. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono terminate verso le 21.