Massanzago, rompono il finestrino dell'auto parcheggiata: sparito il cane all'interno

Rubano un cagnolino dall'interno di un'auto frantumendo il finestrino. L'incredibile furto è avvenuto a San Dono venerdì sera, mentre il proprietario si era allontanato una manciata di minuti per prelevare al bancomat. Su Facebook il disperato appello di Ilenia Siviero, che spera di riabbracciare al più presto il suo cucciolo.

L'APPELLO DISPERATO.

“È stato rubato un cane stasera a San Dono (comune di Massanzago) nel parcheggio della banca verso le ore 18.10 - spiega la ragazza sul suo profilo Facebook -. È uno Shitzu grigio taglia piccola, si chiama Pepe. Si trovava dentro una Hyundai Bianca alla quale è stato frantumato il vetro. L’auto è stata lasciata incustodita tre minuti, giusto il tempo di prelevare allo sportello. Se qualcuno avesse visto qualcosa vi preghiamo di contattarci. La famiglia offre una buona ricompensa”.

I FATTI.

Pepe, sette anni, è parte della famiglia Siviero fin da quando era cucciolo. Al momento del furto si trovava nell'automobile di Rino, padre di Ilenia e membro della Protezione Civile locale, che lo aveva lasciato all'interno del veicolo chiuso per effettuare un prelievo, trovando pochi minuti dopo il vetro infranto dal lato passeggero, dove era accomodato il cagnolino.

LE IPOTESI.

La famiglia è atterrita e preoccupata per l'incolumità del cane, a cui tutti i membri sono affezionatissimi. Dall'auto non sono stati rubati altri oggetti, il che fa pensare che il danneggiamento fosse mirato a sottrarre proprio l'animale, anche se non si può escludere che dopo l'atto vandalico Pepe sia fuggito spaventato. A questa ipotesi non credono però i Siviero, i quali sostengono che, oltre al fatto che data la piccola taglia il cane non sarebbe riuscito a balzare fuori autonomamente, se si fosse smarrito sarebbe presto stato notato nelle vicinanze. Il timore è che sia stato sottratto per essere rivenduto tramite canali illeciti.

LA RICOMPENSA.

La famigia ha provveduto a sporgere denuncia sabato mattina, con la speranza che le telecamere piazzate nella zona della banca possano dare quanche informazione utile. Viene offerta anche una ricompensa a chi potesse fornire indizi o a chi eventualmente avesse ritrovato l'animale e se ne stesse prendendo cura.