Rotary Club dona mascherine ai carabinieri che prestano servizio in strada

Un omaggio simbolico concretizzatosi in un lotto di mascherine filtranti per ringraziare e supportare i militari che ogni giorno scendono in campo nonostante la minaccia del Coronavirus per garantire la sicurezza della popolazione.

Il dono

É l'iniziativa messa in atto da Rotary Club che ha voluto cedere alla Legione carabinieri Veneto un primo lotto di mascherine facciali della tipologia Ffp2 da destinare ai carabinieri che operano quotidianamente in strada. I dispositivi di protezione sono stati consegnati al generale Fabrizio Parrulli da parte dei club di Padova città e della provincia oltre che dagli omonimi di Rovigo e Rieti con il supporto del club per l’Unesco di Padova. «I carabinieri sono i nostri "angeli custodi". Vivono e lavorano tra la gente devoti al motto “Nei secoli fedele”. Per questo i Rotary Club hanno deciso di esprimere loro gratitudine in un gesto di umana solidarietà nei confronti di chi, insieme agli operatori sanitari e a tutti coloro che assicurano in questo frangente i servizi essenziali alla comunità, è in prima linea nella battaglia contro un nemico insidioso che soltanto insieme, con uno sforzo corale, possiamo sconfiggere» hanno dichiarato i donatori.