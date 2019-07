Il canale Novissimo rompe l'argine a Codevigo: allagamenti e lavori in corso

Notizia in aggiornamento

Tenici e operai sono al lavoro nella Bassa Padovana dove alle 11.30 di lunedì, nel comune di Codevigo, un argine del canale Novissimo si è rotto causando una circoscritta inondazione.

La rottura

L'incidente è avvenuto all'altezza del collegamento con lo scolo Gallaro dove viene riversata parte delle acque. La forte pressione sviluppatasi ha causato la rottura di una botte a sifone, il voluminoso tubo che convoglia l'acqua da un canale all'altro. Il guasto ha provocato lo straripamento e il conseguente allagamento di alcuni campi e terreni agricoli.

Lavori in corso

Il Comune ha diramato una nota che invita tutti i cittadini a tenersi a distanza dall'area per consentire le operazioni di sistemazione. Sono al lavoro il Genio civile e gli addetti del Consorzio bonifica Bacchiglione Brenta per risolvere la situazione quanto prima. Dalle prime informazioni risulta che persone e abitazioni private non abbiano subito conseguenze, si tratterebbe di un incidente dalla portata gestibile. Sul posto anche i carabinieri.