Condotta idrica danneggiata, quartiere di Padova resta per ore senza acqua

Una piccola disattenzione. E un grande danno: la rottura di una condotta idrica di medie dimensioni (30 centimetri di diametro) ha lasciato senza acqua un quartiere di Padova per circa tre ore.

La dinamica

È successo alla Mandria nel primo pomeriggio di venerdì 14 dicembre: un'azienda impegnata nella posa di cavidotti elettrici in via Madonnina (zona Paltana) ha involontariamente danneggiamento una tubatura dell’acqua, causando così interruzioni del servizio idrico nell'area adiacente. AcegasApsAmga, azienda fornitrice del servizio, è prontamente intervenuta sul posto per compiere le operazioni di riparazione e ripristino e nel giro di circa tre ore ha aggiustato la condotta consentendo il ritorno della normale fornitura idrica a tutte le utenze.