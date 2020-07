Rottura della condotta dell'acqua nella trafficata via di Padova: operai al lavoro

Una vera "rogna": rottura per un'importante condotta dell'acqua all'angolo tra via Manzoni e via Crescini a Padova, all'altezza degli istituti Marconi e Bernardi.

Rottura

Spiega l'assessore Andrea Micalizzi: «Abbiamo ridotto la perdita ma dobbiamo intervenire urgentemente. Ci stiamo coordinando con la polizia locale per capire come regolamentare la viabilità che sarà, essendo in prossimità dello spartitraffico, a senso unico alternato. Prevediamo l'intervento per domani, venerdì 17 luglio»