Tubatura rotta, si allaga una via: domenica da incubo per un intero quartiere senza acqua

Problemi domenica a Montegrotto per una condotta dell’acqua che si è rotta di fronte a piazza Roma. Per tutta la giornata il quartiere è dovuto rimanere senza acqua. Etra è intervenuta per riparare la tubatura e chiarire le cause del guasto.

SENZA ACQUA

Il problema è iniziato di prima mattina. Verso le 7.30 l’acqua è cominciata a fuoriuscire, provocando uno sversamento che ha invaso tutta la sede stradale della zona di piazza Roma fino alla rotatoria verso via Caposeda. Non solo la strada, ma anche il marciapiede è stato invaso. Con il clima gelido, il Comune ha provveduto a far spargere abbondante sale. I tecnici hanno lavorato tutto il giorno, verso le 17 la situazione è tornata alla normalità. Ad avvisare la cittadinanza il sindaco Riccardo Mortandello con un post su Facebook dove ha chiesto di prestare massima attenzione.