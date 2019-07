Rubano, incidente mortale nella notte

Incidente mortale la scorsa notte, quella tra sabato 20 e domenica 21 luglio, a Rubano. Tre le persone coinvolte nello scontro tra un'auto condotta da condotta da una 29enne e uno scooter in cui viaggiavano due persone. A perdere la vita è stato il motociclista che si chiamava Franco Benato, 53enne residente a Selvazzano Dentro.

Mortale

Gravissime le condizioni della donna che si trovava seduta dietro di lui sullo, scooter, A.B., 50 anni di Mestrino. Dalla dinamica ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto sembra che a provocare l'incidente sia stata la 29enne che attorno alle tre di notte, a bordo della sua macchina, usciva da via Emilia por immettersi i via della Provvidenza. In quel momento sarebbe sopraggiunto lo scooter che ha tamponato dall'auto. Sul posto il 118, il motociclista è morto subito, la donna è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono gravissime.