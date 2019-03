Ruggero Pertile racconta i segreti della maratona agli studenti della media Vivaldi 

Il maratoneta padovano Ruggero Pertile incontrerà, mercoledì 20 marzo, gli studenti della scuola secondaria inferiore Antonio Vivaldi di Montegrotto Terme nella palestra recentemente ristrutturata.

Incontro

L’incontro tra Pertile e gli studenti delle medie si inserisce nel percorso di sensibilizzazione della popolazione di Montegrotto Terme alla mezza maratona della Padova Marathon organizzata da Assindusrtria Padova che quest’anno per la prima volta passerà nel territorio sampietrino. Pertile spiegherà ai ragazzi che cosa vuol dire fare una maratona, come ci si prepara, come si affrontano gli sforzi fisici e mentali e in generale parlerà della tenacia che serve nello sport e nella vita.

Maratoneta

Ruggero Pertile , dopo aver lavorato come banchista-commesso in un supermercato Alì, ora è un maratoneta praticamente a tempo pieno. Esordiente in maratona nel 1999, a Venezia, con un incoraggiante 2h15'00”, Ruggero Pertile ha impiegato tre anni per affermarsi definitivamente sui 42,195 km. Nel 2003 ha conquistato la medaglia d'argento a squadre ai Mondiali di Parigi, vincitore della maratona di Roma nel 2004 (gara nella quale ha realizzato il proprio primato personale sulla distanza), nel2006 si è imposto sulle strade di casa, nella Maratona S.Antonio, laureandosi campione italiano. In campo internazionale vanta la partecipazione ai Mondiali del 2003 e del 2005 e la vittoria della medaglia d'oro a squadre nei Campionati Europei del 2006 di Goteborg. Nel 2007 è stato settimo a Boston (primo tra gli atleti europei) e sesto a New York.Nel 2008 ha coronato il suo sogno olimpico partecipando alla maratona di Pechino, chiusa al quindicesimo posto, quarto tra gli europei al via.