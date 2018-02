Piero Ruzante deposita in regione interrogazione su inquinamento a Monselice

Il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) ha depositato un’interrogazione a risposta immediata dal titolo “Nel Monselicense il Pcb è oltre i livelli d’azione: quali interventi da parte della Giunta regionale?”. Una presa di posizione che fa seguito a quanto è emerso negli ultimi giorni sull'argomento: “Stiamo parlando di valori registrati all'interno di un Parco naturale e non nell'ambito di una zona industriale. Nessun allarmismo, ma visto che la Regione ha la competenza in materia di ambiente chiedo alla Giunta regionale di attivarsi quanto prima per chiarire una volta per tutte quali siano le cause di questi valori, superiori alla soglia d’azione, in modo da poter prendere provvedimenti per ridurli in modo significativo. Né più né meno di quanto raccomanda l’Unione Europea”.

Parco commissariato

"Voglio sapere se la Giunta regionale anche attraverso serie analisi di Arpav ha intenzione di occuparsi di questo caso che, tra l’altro, si verifica all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei da anni commissariato dalla Regione Veneto”.