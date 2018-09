Sabrina Diamanti, presidente Conaf, al Flormart: il programma dell'intervento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La neopresidente del Conaf, Sabrina Diamanti, venerdì 21 settembre al Flormart di Padova per discutere di Bonus Verde in qualità di ospite del convegno “Il Contributo del verde privato alla qualità delle città: il ruolo del bonus verde”.

Il convegno, organizzato da Renato Ferretti consigliere nazionale Conaf, si propone di fare il punto sull’importanza del verde privato per la qualità della vita e dell’ambiente urbano e valutare l’impatto del cosiddetto bonus verde. A tale scopo si metteranno a confronto diverse esperienze. “Il bonus verde offre la possibilità al singolo privato cittadino di detrarre con l’Irpef il 36% dei costi di progettazione, dei lavori di impiantistica e di manutenzione del verde, fino a un massimo di 1.800 euro” – spiega Sabrina Diamanti, presidente nazionale del Conaf – “L'agevolazione, introdotta in via sperimentale nel 2018, vuole incentivare le opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, siano esse di nuova realizzazione che di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di giardini e terrazzi privati e condominiali. Quindi, si potrà intervenire su aree recintate private, unità abitative, pertinenze, edifici esistenti. Chiaramente l’ideale è che siano interventi che partano da un progetto realizzato da un professionista qualificato, come lo sono gli dottori agronomi, per avere una garanzia di qualità.”

Programma

ore 14 Registrazione ed apertura dei lavori a cura di Fiera di Padova

ore 14.30 Introduce e modera il Dr. Agr. Renato Ferretti

ore 14.45 Il progetto agronomico base per un verde di qualità (Dr. For. Sabrina Diamanti)

ore 15.05 Aspetti Fiscali per l’applicazione del bonus verde (Dr.ssa Marcella Cadorna)

ore 15.25 Le attività di manutenzione del verde privato (Dr. Agr. Claudia Pavoni AIGP)

ore 15.45 La produzione florovivaistica italiana per la realizzazione di giardini, balconi ed aree verdi private (Francesco Mati Presidente Distretto Vivaistico –Ornamentale di Pistoia)

ore 16 Dibattito

ore 16.30 Chiusura ufficiale della Manifestazione con intervento del Presidente di Fiera Padova Avv. Olivi