Operazione Safety Car: migliaia di veicoli controllati per verificare assicurazioni e furti

Settimana di verifiche serrate da parte della polizia sulle strade padovane. Nell'ambito dell'operazione nazionale Safety Car sono stati controllati migliaia di veicoli, poche le contravvenzioni.

Il piano nazionale

La settimana scorsa la polizia è stata impegnata nell'operazione Safety Car per la seconda volta dopo i controlli dell'estate scorsa. Le operazioni a livello nazionale sono finalizzate a scoprire le automobili rubate e quelle che viaggiano senza assicurazione.

I numeri nel Padovano

A Padova per un'intera settimana sono stati eseguiti dalle volanti, dal reparto prevenzione crimine, dalla stadale e dalla Polfer numerosi accertamenti nei parcheggi dei centri commerciali e in a pagamento in varie zone della città. Insieme alla polizia locale sono state controllate anche le vie di accesso alla Guizza, alla rotatoria di Pontevigodarzere e a via Venezia. In totale sono stati controllati 3.766 veicoli e 69 moto, un'automobile è stata sequestrata. Sono state sottoposte a controlli 302 persone, di cui 89 stranieri e 74 con precedenti penali. Gli agenti hanno elevanto nove contravvenzioni al codice della strada e denunciato due persone perché sorprese alla guida senza la patente.