Saldi invernali, inizia il conto alla rovescia: grande attesa per il via il prossimo weekend

Il nuovo anno è appena iniziato e con il finire delle festività scatta subito la febbre da saldi. L'appuntamento nel Padovano è sabato 5 gennaio, quando la maggioranza degli esercizi commerciali darà il via ai ribassi di fine stagione.

I numeri

In alcuni capoluoghi italiani i saldi invernali partono oggi, i padovani dovranno invece attendere il 5 gennaio per le grandi e tanto attese spese. Un'occasione per rinnovare il guardaroba, concedersi un oggetto tanto desiderato o per divertirsi con lo shopping a prezzi scontati. Secondo i dati trasmessi da Confesercenti circa 7 persone su 10 in provincia approfitteranno delle occasioni. E anche il numero di negozi aderenti è alto: più dell'80% applicherà le tariffe ribassate a gran parte della merce. L'abbigliamento la fa da padrone, ma sono tantissimi i settori del commercio a offrire affari e occasioni, dall'arredo casa all'hobbistica. Nel Padovano saranno circa 3mila, un migliaio in città e gli altri nei diversi centri della provincia. Sempre stando alle stime dell'Osservatorio economico Confesercenti, la spesa media si aggira tra 100 e 150 euro a persona, segno che i padovani intendono approfittare dei saldi. La spesa complessiva si aggira sui 100 milioni di euro, con un -4% rispetto all'anno scorso.

Durata e occasioni

Uno spiraglio di speranza anche per i commercianti, che potranno così liberarsi delle rimanenze e riassortire l'offerta. Una boccata d'aria dopo il fisiologico calo delle vendite che interessa il periodo immediatamente precedente le svendite. La durata è stata approvata dalla giunta comunale: dal 5 gennaio (primo giorno feriale prima dell'Epifania) al 28 febbraio. Quasi due mesi di promozioni, ma chi dovesse esaurire la merce a disposizione potrà terminarli in anticipo. I ribassi andranno aumentando con il passare dei giorni: i pezzi più ambiti diventeranno quasi introvabili già nella prima settimana nonostante sconti che solitamente non superano il 30%. nelle settimane successive si arriverà invece fino al 70%, a discrezione dei commercianti.