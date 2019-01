Saldi invernali al via, poliziotti in borghese tra le vetrine per evitare truffe e raggiri

Non li noterete, perché saranno in borghese. Ma ci sono anche loro. E non per fare acquisti: sono ufficialmente partiti sabato 5 gennaio i saldi invernali 2019, ed è intensa l’attività della polizia locale per verificare la regolarità delle svendite, con l’obiettivo da un lato di evitare raggiri ai danni degli acquirenti e dall’altro di mettere tutti gli operatori nelle stesse condizioni.

I controlli

Agenti sia in divisa che in borghese stanno effettuando dei controlli sui prezzi esposti e sugli sconti praticati. A spiegare il motivo è Antonio Bressa, assessore al commercio e alla tutela dei consumatori: «I saldi rappresentano un’occasione importante per le vendite dei negozi e per gli acquisti dei consumatori, per questo vigiliamo affinché si svolgano nella piena regolarità. Solo con il rispetto delle regole possiamo infatti tutelare la concorrenza leale tra i commercianti e difendere i consumatori. In questo quadro si inserisce l’azione della polizia locale che sta da giorni controllando i prezzi sulle etichette dei prodotti in vendita per verificare che dopo l’avvio dei saldi quegli stessi importi non siano stati rivisti al rialzo, truccando la dimensione dello sconto. Un’attività che viene realizzata anche in borghese per rendere più efficace controllo e deterrenza».

Liquidazioni straordinarie

Accanto ai controlli sui saldi procedono anche quelli sulle altre forme di svendita: «Le liquidazioni straordinarie per rinnovo locali - continua Bressa - hanno caratterizzato tanti negozi già nel periodo natalizio. Verificheremo che al termine della liquidazione i negozi vengano realmente chiusi per dar seguito ai lavori annunciati, così come prevede la normativa regionale sulle vendite promozionali che, è bene ricordarlo, al di là delle liquidazioni straordinarie, non sono possibili nei trenta giorni precedenti ai saldi». Nel 2018 le liquidazioni sono state 52. In particolare dal primo novembre alla fine dell’anno sono state 21 le liquidazioni, 12 per rinnovo locali (sei a novembre e sei a dicembre) e nove per cessata attività.