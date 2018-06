Il Salone compie 800 anni: un anno di iniziative tra degustazioni, musica e cultura

"El salon", il più antico centro commerciale d'Europa, taglia il traguardo degli 800 anni e si prepara a celebrazioni in grande stile. Un anno di iniziative e attività per sottolineare l'importanza storica del grande mercato coperto a cui i padovani sono affezionatissimi. Si comincia nel mese di giugno con “Aspettando il Salone dei Sapori”, rassegna di eventi tra Palazzo della Ragione e le piazze che da appuntamento ogni giovedì sera con degustazioni e musica.

Sapori&Musica

I migliori prodotti della tradizione e la musica dal vivo saranno i protagonisti dell'estate del Salone. Ogni giovedì sera per 9 settimane (eccetto l'ultima di giugno e a Ferragosto), dalle 19 va in scena l'abbinata tra un ventaglio di prelibatezze presentate dai negozi delle due gallerie e un concerto live in piazza delle Erbe alle 21.30. Si parte il 14 giugno con "Degusta in musica", che vedrà sul palco Marco "Furio" Forieri, ex Pitura Freska, e i suoi Ska-J.

Un anno di iniziative

Il percorso culturale, ricchissimo di iniziative, proseguirà a settembre e ottobre con otto degustazioni domenicali, mentre a novembre e dicembre il Salone sarà aperto come da tradizione per le festività natalizie. Il culmine nel maggio 2019, con un grande evento che coinvolgerà Comune, Provincia e Regione. L'anniversario degli 800 anni si celebra quest'anno, ma il clou della manifestazione è stato posticipato per poter creare un evento di portata nazionale, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

La parola ai negozianti

Entusiasti i membri del consorzio Il Salone, rappresentati da Paolo Martin. "Si tratta di un'iniziativa di grande risalto - afferma il presidente -, ringraziamo sentitamente il Comune per averci dato la possibilità di intraprendere e portare avanti questo percorso di valorizzazione culturale e delle nostre tradizioni. É un modo importante per rilanciare le attività del Salone, fulcro della vita padovana da otto secoli, che dà lustro alla nostra città".