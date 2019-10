Comune di Padova: aperte le iscrizioni agli albi di presidente di seggio e scrutatore

Sono aperte le iscrizioni all'albo degli scrutatori di seggio elettorale e all'albo dei presidenti di seggio elettorale. I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Padova e in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la domanda, compilando il modulo che si trova su Padovanet, entro il 31 ottobre 2019 per l’albo dei presidenti di seggio ed entro il 30 novembre 2019 per l'albo degli scrutatori.

Requisiti e come iscriversi

I requisiti di idoneità per il presidente di seggio sono: essere in possesso del diploma di scuola media superiore, essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Padova, non avere più di 70 anni di età, non presentare cause di incompatibilità previste dall’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e dall’art.23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 (essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, appartenere alle Forze Armate in servizio, essere medici funzionari dell'Ulss, dipendenti comunali comandati a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale). Per iscriversi all’albo degli scrutatori invece è sufficiente aver assolto agli obblighi scolastici (permangono gli altri requisiti). La domanda può essere inviata direttamente all'ufficio elettorale o all'ufficio protocollo del Comune di Padova, via mail all'indirizzo elettorale@comune.padova.it o via pec all'indirizzo elettoraleleva@pec.comune.padova.it o via posta all'indirizzo: Comune di Padova - Ufficio Elettorale Ufficio postale Padova Centro - Casella postale aperta 35122 PADOVA. Per tutte le informazioni cliccare su questo link.