Il governatore Zaia saluta il 2017 e ricorda Gloria, Marco e Luca: le tre vittime venete

Prima dei numeri, il ricordo di chi non c'è più. Così il governatore del Veneto Luca Zaia apre il tradizionale appuntamento di fine anno dove la Regione traccia un bilancio di quanto è stato fatto:"Non posso non iniziare senza ricordare chi non c'è più, in particoltar modo Gloria Trevisan di Camposampiero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza (Venezia), la coppia di fidanzati morti Grenfell Tower di Londra e Luca Russo di Bassano del Grappa, morto nell'attentato di Barcellona.

IL PENSIERO ALLE FAMIGLIE.

"Il mio pensiero va a loro e alle famiglie. - ha spiegato Zaia - Sono vicino a loro che a Natale piangeranno i loro figli morti in tragedie: ho partecipato ai funerali dei tre ragazzi e pensavo proprio in questi giorni a come sarà il Natale di queste famiglie".