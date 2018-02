Airone rimane impigliato in un amo da pesca: i pompieri lo liberano e spicca il volo

Un intervento a dir poco straordinario: nella mattinata di lunedì i vigili del fuoco hanno salvato un airone al parco etnografico di Rubano.

La disavventura

È accaduto a mezzogiorno circa: l'uccello era rimasto rimasto impigliato con l’ala in un amo da pesca con lenza, posti a penzoloni su un tronco in mezzo al laghetto. L’allarme è stato dato un signore, che si è accorto dell’animale che si dimenava nel tentativo di liberarsi. Il personale del distaccamento di Abano in collaborazione con il personale Saf (speleo alpino fluviale) ha raggiunto l’airone con un gommone, liberandolo dall’amo e dalla costrizione del filo. L’uccello, dopo essere stato visitato, ha regolarmente spiccato il volo.