Anziana intrappolata in casa: la vicina sente le urla e la fa liberare

Grida disperate e sempre più forti, colpi alle pareti. Il tutto nel primo pomeriggio di una domenica di festa. É trasalita nel sentire quei richiami una donna che vive in via Monte Suello, in zona Porta Trento.

Il salvataggio

I richiami provenivano da uno degli appartamenti vicini e la donna spaventata ha allertato la questura, che ha chiesto il supporto di una squadra dei vigili del fuoco. Quando alle 15 sono arrivati nel palazzo hanno individuato come fonte delle grida l'appartamento di un'anziana di 73 anni. La donna non rispondeva al citofono quindi temendo un incidente è stata abbattuta la porta di casa. Seguendo i richiami fino alla camera da letto i soccorritori l'hanno trovata chiusa in una cabina armadio, dove era rimasta accidentalmente intrappolata. Era visibilmente agitata, ma una volta liberata si è ripresa senza bisogno di cure mediche.