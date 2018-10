Lieto fine dopo lo spavento: salva l'anziana amica bloccata in casa. Non rispondeva da giorni

L'ha chiamata, ha suonato, ma non ha avuto risposta. Così, terrorrizzato, ha chiesto aiuto e ha salvato la sua anziana amica.

La paura

Storia a lieto fine per un'89enne vittima di un infortunio domestico, che probabilmente deve la vita a un caro amico che si è preoccupato per lei. Si sentivano spesso, poi all'improvviso il telefono è rimasto muto. Ha fatto decine di tentativi e infine ha deciso di suonare al citofono di via Guglielmo Compagno, alla Madonna Pellegrina. Anche qui nessuna risposta. L'uomo ha temuto il peggio e, non potendo contattare i parenti dell'anziana amica, ha chiamato i carabinieri.

Il ritrovamento

I militari a loro volta hanno allertato i sanitari e i vigili del fuoco per abbattere la porta di casa, pronti a trovarsi davanti all'irreparabile. Quando sono riusciti a entrare hanno invece tirato un sospiro di sollievo. L'89enne era lì, riversa a terra ma viva. L'hanno soccorsa e rincuorata facendosi raccontare come fosse lì da giorni, incapace di rimettersi in piedi, sola. Era spaventata ma in buona salute ed è comunque stata accompagnata all'ospedale per accertarsi che non si sia ferita nella caduta.