Cade e resta intrappolata in casa: intervento d’urgenza per salvare l’anziana. Traffico in tilt

Ha creato intenso traffico tra via Sorio e piazzale San Giovanni un intervento d’urgenza dei vigili del fuoco scattato per soccorrere un’anziana.

Intervento ad alta quota

Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe rimasta bloccata in casa dopo una caduta accidentale, che le ha impedito di aprire la porta e farsi aiutare. Per liberarla sono intervenuti i pompieri con due autoscale per raggiungere il terzo piano della palazzina all'imbocco di via Sorio, dove hanno forzato una finestra. Fortunatamente l’ottantenne sarebbe tutto sommato in buone condizioni, provata dalla caduta ma salva. per precauzione è stato richiesto l'arrivo di un'ambulanza della Croce Verde che ha preso in carico la donna.

Traffico rallentato

L’ingombro dei mezzi, accostati lungo il ciglio stradale in direzione di Selvazzano, ha creato inevitabili disagi al traffico, che ha subito pesanti rallentamenti in zona per circa un'ora. Poco prima delle 12 l'intervento è terminato e il flusso dei veicoli è tornato a scorrere. Tanti i passanti che si sono assiepati in strada per assistere allo spettacolare intervento.