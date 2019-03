Bloccata in casa ventiquattr'ore con una gamba rotta: novantenne salvata dalla vicina

É stata soccorsa e ricoverata la novantenne salvata domenica pomeriggio dai carabinieri intervenuti nella sua abitazione di Selvazzano.

Nessuna risposta

A far scattare l'allarme è stata una vicina di casa, che ha chiamato il 112 perché da molte ore non vedeva alcun movimento nell'appartamento dell'anziana. Fatto che ha subito insospettito la donna, abituata a sentirla spesso per tenere d'occhio quella vecchietta che nonostante l'età avanzata viveva sola. Da sabato sera non rispondeva al citofono né ai richiami, tanto che temendo una disgrazia alle 17 di domenica la vicina ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Il salvataggio

Una volta abbattuta la porta insieme ai vigili del fuoco, hanno sentito dei flebili lamenti provenire da una stanza. Lì hanno trovato la novantenne, stesa a terra ma viva. Visitata dai paramedici, le è stata riscontrata una frattura del femore dovuta con tutta probabilità a una caduta accidentale. La donna è stata portata all'ospedale e seppur provata non è in pericolo di vita. Secondo gli accertamenti potrebbe essere rimasta sul pavimento per quasi un giorno intero, impossibilitata a raggiungere il telefono o la porta per chiedere aiuto.