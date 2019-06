Non risponde al citofono: anziano intrappolato in casa, finisce all'ospedale

Attimi di paura martedì mattina all'Arcella, dove la squadra volante della questura è intervenuta in soccorso di un anziano.

L'allarme

Ad allertare il 113 sono stati parenti e conoscenti dell'anziano, che vive solo in un appartamento nella zona di San Bellino. Un amico poco dopo le 9 era passato a fargli visita ma quando ha citofonato dall'interno non c'è stata alcuna risposta. Inutili i richiami e le telefonate: l'uomo non dava segni di vita. Il conoscente ha allora chiamato i parenti che, chiedendo aiuto alla polizia, si sono precipitati sul posto.

Il salvataggio

Quando sono arrivati hanno trovato lì un nipote dell'anziano. Aveva una copia delle chiavi e con quelle sono entrati in casa. Dentro, riverso a terra, c'era l'anziano. Vittima con tutta probabilità di una caduta in seguito a un malore, era ancora cosciente. Affidato a un'ambulanza, è stato trasferito all'ospedale per le cure del caso.