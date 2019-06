Rimane intrappolata per 27 ore nell'ascensore: salvata dai pompieri in pieno centro

Saranno state 27 ore davvero infernali. Ma tutto si è fortunatamente risolto per il meglio: i vigili del fuoco hanno liberato una donna che è rimasta per più di un giorno intrappolata nell'ascensore del suo condominio.

I fatti

È successo in via San Prosdocimo a Padova: la donna - di circa 50 anni - è entrata alle ore 9.30 di venerdì 29 giugno in ascensore ed è rimasta bloccata a causa di un guasto dello stesso. Ha subito provato a chiedere aiuto, ma le sue richieste sono state vane. Provvidenziale l'intervento della figlia, che aveva provato a cercarla al telefono ma senza ottenere alcuna risposta e si è quindi recata a casa della madre nella mattinata di sabato 30 giugno scoprendo che la stessa si trovava intrappolata da più di 24 ore. La giovane ha quindi chiamato i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti e hanno salvato la donna.