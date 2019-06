Cade in canale per aiutare due cani: salvato dai carabinieri con l'aiuto dei passanti

Una passeggiata sotto il sole della domenica ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 27enne padovano che, per aiutare due cani, è scivolato nelle acqua di un canale senza più riuscire ad uscirne.

L'incidente

Il ragazzo attorno alle 10 di domenica stava passeggiando con un'amica lungo la pista ciclabile di via Barbè che costeggia il Bisatto, nel comune di Battaglia Terme. Con loro c'erano i due labrador della giovane, che rincorrendosi sono scesi lungo l'argine erboso. In un tratto particolarmente ripido e privo di appigli i due animali sono finiti in acqua e vedendoli in difficoltà il 27enne ha tentato di raggiungerli. Anche lui è però scivolato e ogni tentativo di tornare a riva è stato vano.

I tentativi di aiutarlo

L'amica si è sbracciata per chiedere aiuto, catturano l'attenzione di alcuni passanti. Prima un giovane con un cordino ha cercato invano di prenderlo, poi ci hanno provato due uomini con un guinzaglio. Tutto inutile, la corrente impediva al 27enne di arrivare abbastanza vicino. A quel punto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Abano allertati dai presenti.

Il salvataggio

Si sono calati in acqua e hanno recuperato sia il giovane che i due cani. Issato sull'argine, il ragazzo di Monselice era spaventato, ma a parte qualche botta era in buona salute tanto che non è stato chiesto l'arrivo dell'ambulanza. Inzuppati ma illesi anche i due carabinieri.