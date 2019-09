"Lord" resta imprigionato nell'ex base di Bagnoli: i pompieri lo salvano dopo un'ora

“Lord” un cane da caccia di razza Breton è caduto in un pozzetto di scarico dell’acqua pluviale nella tarda mattinata di giovedì, finendo in una condotta interrata e bloccata da una grata. Per salvarlo i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore, riuscendo a estralo sano e in buone condizioni.

Il salvataggio

Il fatto è successo verso le 11.30 quando il cane di razza Breton a spasso per la campagna con il suo padrone, forse incuriosito da un animaletto, è entrato in un buco della rete dell’ex base missilistica di Bagnoli di Sopra per poi cadere in un pozzetto profondo di uno scarico pluviale. Lord, caduto nel buco, è riuscito a percorrere i circa venti metri di tubo sotterrato per poi arrivare sul fine della condotta, sbarrata da una grata di ferro. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre un’ora per togliere la griglia, oramai ostruita anche dal terreno, fino a riuscire a liberare il cane. Lord ha ripreso subito a scodinzolare girando intorno ai componenti della squadra.