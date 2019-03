Scappa di casa rincorrendo un'anatra e cade nel canale: "Yuki" salvato dai pompieri

Voleva semplicemente giocare. E invece ha rischiato di finire male: “Yuki”, cane di razza giapponese Akita Inu, è stato salvato dai vigili del fuoco di Abano Terme dopo essere caduto in un canale.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di sabato 2 marzo a Cartura, in via Argine Destro: il cane è scappato di casa rincorrendo un'anatra e nel tentativo di catturarla è finito nel canale, non riuscendo più a uscire a causa della ripidità delle sponde. I proprietari hanno subito dato l’allarme, che è stato girato ai pompieri, all’accalappiacani e al veterinario. I vigili del fuoco sono entrati in acqua con un gommone raggiungendo l’animale, che è stato preso al cappio per essere portato fuori dall’acqua. “Yuki” è stato asciugato e controllato dal veterinario per poi essere riconsegnato ai proprietari.