Disavventura a lieto fine per Attila, salvato dopo ore da una prigione di fango gelato

Se l'è cavata con un grande spavento e una bella dose di freddo Attila, il cane salvato dai pompieri dopo essere rimasto bloccato in una canaletta melmosa.

Bloccato dal fango gelato

Il salvataggio risale alla trada mattinata di mercoledì, quando una squadra dei vigili del fuoco di Este è arrivata in via Arzaron su segnalazione di una donna disperata. Dentro a un fossato, con le sponde coperte di vegetazione e sul fondo uno spesso strato di fango, il grosso meticcio nero guaiva per chiedere aiuto. Finito accidentalmente nel canale, non riusciva ad uscirne perché la melma e l'acqua gelata gli impedivano di liberare le zampe.

Il salvataggio

Ad accorgersene è stata la donna che lo aveva in custodia e che si è accorta della sua sparizione circa tre ore prima. Con gli altri due cani al guinzaglio, ha immediatamente cominciato a cercarlo passando al setaccio tutta la zona fino a quando lo ha avvistato. Per lei recuperarlo da sola era impossibile, così ha chiesto aiuto ai pompieri. Calandosi nel fosso e usando un pannello di legno, hanno estratto e caricato il cane, portandolo poi a spalla fino al ciglio della strada.

Le cure

Una volta in salvo Attila è stato asciugato, scaldato e rifocillato dai vigili del fuoco e in qualche minuto è tornato in piena salute. Fortunatamente la permanenza in acqua e le temperature rigide non hanno avuto conseguenze gravi. Restituito alla donna, è stato comunque accompagnato dal veterinario per una visita precauzionale, ma è in ottime condizioni e poche ore dopo era nuovamente a casa al sicuro.