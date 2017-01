Cane cade nel fiume gelido e non riesce tornare a riva: lo salvano i vigili del fuoco

Era caduto nel Bacchiglione e non riusciva più a riemergere. L'acqua gelata e niente più forze per trascinarsi a riva. Se l'è vista brutta, lunedì mattina, un cane di razza border collie, che, nella notte di San Silvestro, era fuggito da casa perché spaventato dai botti dei festeggiamenti.

UN CANE NEL FIUME. A salvargli la vita ci hanno pensato i vigili del fuoco, su indicazione di un passante che, trovandosi lungo la strada sterrata che costeggia il fiume, ha notato l'animale tentare di guadagnare la riva a Terranova di Corrrezzola, ma inutilmente per la ripidità della sponda dell’argine.

IL SALVATAGGIO. L'allarme è scattato alle 10.15 circa. In poco più di un'ora, i pompieri sono riusciti a raggiungere il luogo e a recuperare il cane, imbragatndolo, riportandolo a terra e avvolgendolo in una coperta isotermica, un telo speciale in alluminio che è servito a scaldare il collie, ferito e in ipotermia. Nel frattempo, sono stati contattati i proprietari, che si erano già attivati per segnalarne la scomparsa, e Stanko - così si chiama l'animale - è stato affidato alle loro amorevoli cure.