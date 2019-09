Cucciolo di segugio intrappolato per giorni in mezzo a un campo: a salvarlo è un piccolo meticcio

Chiamatelo pure “istinto animale”. Perché non può essere altrimenti: questa è la storia di Teo, cagnolino-eroe.

Il salvataggio

Succede tutto nel pomeriggio di giovedì 5 settembre ad Arzerello di Piove di Sacco: Teo, piccolo meticcio, è a passeggio con la sua padrona quando all'improvviso si mette a correre inoltrandosi nell’erba alta in mezzo a un campo, a oltre duecento metri dalla strada. La donna lo rincorre, temendo di perderlo, e quando lo raggiunge c'è una sorpresa: lo trova infatti vicino a un cucciolo di segugio, impigliato in un vecchio cavo telefonico. La signora prova a liberare l’animale ma senza successo, e allora decide di chiamare i vigili del fuoco: componenti della squadra, giunti sul posto dal locale distaccamento, riescono con molta cura e delicatezza a tranciare il cavo in cui era avvolto l’animale, oramai allo stremo delle forze, denutrito e disidratato. Una volta compiuta l'operazione i pompieri prestano le prime cure al cucciolo, abbeverandolo e coccolandolo: si suppone che il cane sia rimasto bloccato sul posto per diversi giorni. E durante tutte le operazioni di soccorso il meticcio Teo non si è mai allontanato dal nuovo amico, che ha praticamente salvato da morte certa: il segugio, sprovvisto di microchip, è stato preso in custodia dal cinovigile per essere portato in clinica veterinaria per le cure.