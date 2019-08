Vaga terrorizzato per strada: polizia e cittadini salvano il cagnolino fuggitivo

Correva, spaurito e inavvicinabile, lungo la strada e tra le automobili di passaggio. É servita più di mezz'ora per recuperare un cane di media taglia che mercoledì sera, dopo essere scappato di casa, ha rischiato di essere investito.

L'intervento

A individuarlo è stata una pattuglia della Squadra volante che alle 23 transitava in via Guizza. L'animale faceva lo slalom tra il marciapiede e la strada e avvicinarlo sembrava impossibile. Era visibilmente impaurito, tanto da tremare. Per lunghi minuti lo hanno seguito lungo via Giusti e poi ancora su via Guizza. A convincerlo ad avvicinarsi è stato un panino allungatogli dagli agenti, che una volta conquistata la sua fiducia lo hanno rifocillato con acqua e cibo e messo al sicuro.

Le verifiche

In attesa dell'arrivo della polizia locale e del personale del servizio veterinario, provvidenziale è stato l'aiuto di un residente, che ha prestato un guinzaglio poi assicurato al collare del cagnolino. Il veterinario ne ha constatato il buono stato di salute, ma al collo del cane non c'era alcuna medaglietta né l'animale avrebbe il microchip. Per questo è stato trasferito al canile, dove ha ricevuto le cure del caso in attesa di rintracciarne i proprietari. Si tratta di un meticcio di media taglia, dal pelo marrone chiaro, che aveva al collo un collare blu.