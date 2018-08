Cucciolo di pochi mesi resta intrappolato in un cunicolo: dopo tre ore i pompieri lo salvano

Il cucciolo di cane, un barboncino di pochi mesi, si è infilato nel cunicolo di aereazione di un condominio di via Minio a Padova e non è più riuscito a uscire. I suoi ululati di lamento sono stati uditi dalla padrona, che disperata ha telefonato ai pompieri che dopo un lungo lavoro sono riusciti a salvare l’animale.

La sonda

Il cucciolo è scivolato in un punto particolarmente difficile da raggiungere. Complicate le operazioni di salvataggio per raggiungere il cunicolo, estremamente stretto e di proprietà di un’altra condomina dello stabile. I vigili del fuoco hanno individuato il cane con una telecamera telescopica, poi hanno allargato il foro dalla parte opposta, permettendo a un operatore di recuperare il cucciolo. L’animale in buone condizioni è stato riconsegnato alla proprietaria che è scoppiata in lacrime dalla felicità. Le operazioni sono durate circa tre ore.