Due micetti nel motore di un'auto al Duomo: li salvano i volontari dell'Enpa

Prima la segnalazione nel primo pomeriggio di lunedì, poi la corsa di Lara Furlan, volontaria dell'Ente Nazionale Protezione Animali.

Il salvataggio

L'allarme è stato lanciato da alcuni lavoratori che alle 14, sentendo degli strani rumori provenire da un'auto parcheggiata accanto alla Reggia dei Carraresi, hanno chiamato una delle volontarie impegnata da tempo nella sterilizzazione delle colonie feline della zona. Alle 15 è arrivata Lara che, armata di guantoni e buona volontà, con l'autorizzazione del proprietario del veicolo, ha armeggiato sotto la parte anteriore fino a riuscire a estrarre i due gattini, impauriti ma in buona salute. L'intervento è durato diversi minuti, ma si è fortunatamente risolto per il meglio. «I micetti hanno circa dieci giorni di vita e sono stati abbandonati dalla madre dentro gli anfratti del motore» ha spiegato la volontaria «Ora per fortuna stanno bene, sono accuditi e allattati artificialmente. Quello che vogliamo ricordare è l'importanza dell'amore per gli animali, dell'evitare in ogni modo l'abbandono e promuovere la sterilizzazione, fondamentale per ridurre il randagismo».