Gattino cade nella grondaia mentre viene trasportato dalla "mamma": salvato dai pompieri

A lieto fine: nella mattinata di lunedì i pompieri hanno salvato un micetto che era caduto in una grondaia.

La dinamica

È successo in via Caselle, nell'omonima frazione del comune di Selvazzano Dentro: i vigili del fuoco sono stati chiamati dai residenti, attirati dai miagolii del neonato gattino, il quale era finito nella grondaia mentre veniva trasportato dalla mamma gatta. Il micetto è stato tratto in salvo e ricongiunto alla "madre".