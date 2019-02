Gatto estratto vivo da un pozzetto pluviale: era scomparso da giorni

Era scomparso ormai da giorni. Ma i suoi proprietari non hanno desistito. Fino al lieto fine: un gatto è stato estratto vivo da un pozzetto pluviale

I fatti

È successo nel pomeriggio di mercoledì 6 febbraio a Fontaniva, in via della Repubblica: il micio, scomparso da casa da qualche giorno, era caduto in uno scarico profondo diversi metri. I proprietari del gatto, durante una perlustrazione in un’area verde vicino alla loro casa, hanno sentito il miagolio dell’animale provenire da sottoterra e hanno subito chiamato i pompieri, accorsi da Cittadella, i quali hanno aperto il pozzetto e posizionato una scala per consentire a un operatore (dotato di autorespiratore) di scendere sul fondo dello scarico e recuperare il micio, portandolo all’esterno. L’animale, in buone condizioni, appena uscito allo scoperto è subito corso verso casa.