Ciclista si accascia sui Colli: rianimato da un passante ed elitrasportato a Padova

La prontezza di un passante e il casuale transito di una squadra dei pompieri hanno salvato la vita martedì mattina a un ciclista vittima di un malore sui Colli.

Il salvataggio

L'uomo, in sella alla sua bicicletta, alle 10 stava affrontando la salita di via Covolo a Valle San Giorgio nel comune di Baone. Aveva cominciato l'escursione con un compagno, che però durante l'ascesa si trovava più avanti e non si è reso conto che l'amico si era fermato e accasciato a terra. Un automobilista di passaggio lo ha trovato ormai esanime e gli ha praticato le manovre di primo soccorso con il massaggio cardiaco. In quel momento lungo la strada è transitata una squadra dei vigili del fuoco di Este che si è immediatamente fermata e ha sostituito il soccorritore nella rianimazione. Nel frattempo è giunto anche il compagno di escursione che, raggiunta la cima della salita, era tornato indietro non vedendo sopraggiungere l'amico. Sul posto è arrivata un'ambulanza e viste le condizioni critiche dell'uomo è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero che l ha trasferito all’ospedale di Padova dove è ora ricoverato.