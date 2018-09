Mucche cadono in una vasca di recupero del liquame: doppio salvataggio dei pompieri

Per una non c'è stato proprio nulla da fare. Ma due sono state incredibilmente tratte in salvo: stiamo parlando di mucche, e i loro "angeli custodi" sono i vigili del fuoco.

I salvataggi

È successo in una piccola agenzia agricola di Santa Giustina in Colle: tutto ha avuto inizio nella notte, quando per lo sfondamento della griglia di cemento del solaio tre mucche sono precipitate all'interno di una vasca di recupero del liquame. I vigili del fuoco di Padova e Cittadella sono intervenuti alle ore 10 circa, calandosi all’interno e imbragando due mucche, che sono state issate con l’autogru. Una terza mucca è invece morta durante la caduta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno a mezzogiorno.