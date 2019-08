Termina la sua corsa nelle acque del Piovego: pitbull salvato dai vigili del fuoco

La sua voglia di giocare lo aveva messo nei guai. Ma degli "angeli in divisa" lo hanno messo in salvo: disavventura per Boss, un giovane pitbull.

La dinamica

È accaduto nel pomeriggio di venerdì 16 agosto a Padova: il cane, forse incuriosito da un animaletto, lo ha inseguito finendo nelle acque del canale Piovego in zona Portello. Il pitbull, impossibilitato a risalire sull'argine, è rimasto sulla sponda fino al salvataggio dei vigili del fuoco, intervenuti con un gommone. I pompieri hanno caricato il cane sull'imbarcazione riportandolo a riva, dove è stato consegnato alla felice proprietaria, la quale ha potuto abbracciare e coccolare l'amato "Boss".