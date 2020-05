Escursionisti in difficoltà bloccati lungo una ferrata a oltre 2mila metri: interviene l'elicottero

Attorno alle 18 di domenica 10 maggio, due giovani escursionisti (L.D., 21 anni di Mestre, e A.G., 22 anni di Padova) hanno contattato il 118 per chiedere aiuto. Si trovavano sulla ferrata Fiamme Gialle, alla Palazza Alta, nel territorio di Cencenighe Agordino (Belluno) e, raggiunto un tratto innevato, si erano ritrovati in difficoltà, con il giorno che ormai volgeva al termine.

Il recupero

Mentre una squadra del soccorso alpino di Agordo si è portata in piazzola per un eventuale intervento, data la presenza di nebbia bassa, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è avvicinato in ricognizione per verificare i limiti della visibilità e ha individuato i due ragazzi, che si trovavano in un punto a 2.150 metri di quota. Il personale dell'elicottero è riuscito a recuperare gli escursionisti, calando due verricelli di 20 metri. Infine i due sono stati trasportati a valle, sani e salvi.