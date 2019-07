Anziano malato bloccato in casa: recuperato calando la barella con l'autogrù

Un paziente anziano, con difficoltà motorie e bisognoso di cure. Un uomo dalla corporatura imponente, unito a un vano scale particolarmente stretto che ha reso impossibile un recupero classico. Ecco che a estrarlo hanno pensato i vigili del fuoco, impiegando l'autogrù per intervenire in sicurezza.

Caso particolare

Quando i paramedici sono arrivati a casa dell'anziano hanno subito capito che l'uomo doveva essere portato in ospedale. Il trasporto si è però rivelato più complesso del previsto, perché la corporatura del paziente e la conformazione del palazzo in cui risiede non permettevano il passaggio di barella e operatori. Sul posto sono quindi stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno allestito tutto il necessario per un'evacuazione eccezionale.

Il recupero

Parcheggiata l'autogrù in prossimità della facciata, i pompieri hanno smontato la ringhiera del terrazzo e issato l'uomo su una toboga (una particolare barella), a sua volta assicurata a una barella standard e fissata sul cesto dell'autoscala. Messo in sicurezza, il paziente è poi stato calato fino a terra e affidato all'ambulanza che lo ha trasferito al pronto soccorso.