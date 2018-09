Anziano cade nel naviglio del Brenta a tarda sera: salvato in extremis dai vigili del fuoco

La caduta, l'appiglio, il lieto fine: disavventura per un anziano, salvato dai vigili del fuoco dopo essere finito nel canale navigabile del Brenta.

La dinamica

È successo a Noventa Padovana nella tarda serata di venerdì 7 settembre, alle ore 23 circa: l'uomo - residente a Dolo - stava percorrendo via IV Novembre in sella alla sua bicicletta quando per cause ancora da accertare è caduto nel naviglio del Brenta. Il malcapitato è stato trascinato dalla corrente per una quindicina di metri salvo poi riuscire fortunatamente ad aggrapparsi a una briccola e a dare l’allarme urlando. Un soccorritore acquatico dei vigili del fuoco (accorsi con due squadre da Padova) dopo essersi vincolato ha raggiunto l’anziano in acqua, assicurandolo e dando il via al personale a terra per l’inizio della manovra di recupero e rientro. Particolarmente difficili le manovre di salvataggio per la presenza di gorghi e mulinelli, in quanto le operazioni di soccorso si sono svolte in prossimità delle opere idrauliche di livellamento del canale. L’uomo è stato subito assistito personale della squadra per il primo soccorso fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno preso in cura la persona che è stata trasferita in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate a mezzanotte circa.