Il cane scivola in acqua, il padrone si getta nel fiume per salvarlo: paura al Fistomba

I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì sera verso le 23.30 a ridosso del Parco Fistomba, dove un uomo era finito nel Piovego per tentare di salvare il proprio cane.

Il salvataggio

Il signore era a passeggio, quando l’animale è scivolato in acqua per il terreno sdrucciolevole e per il forte vento che ha reso impraticabile l’argine. Il padrone, impaurito, si è gettato in acqua per salvare il cane, ma non riusciva più a risalire. I pompieri sono arrivati in pochi minuti, portando a riva entrambi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.