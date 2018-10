Spaccate e allarme sicurezza, Salvini manda i rinforzi: "40 nuovi poliziotti nei prossimi mesi"

Per proteggere e servire. Padova è sotto assedio causa spaccate? Matteo Salvini manda i rinforzi: in un'intervista rilasciata a "Il Gazzettino", infatti, il Ministro degli Interni ha annunciato l'arrivo di nuovi poliziotti all'ombra del Santo.

I rinforzi

Per la precisione 40, di cui dieci entro fine mese e trenta entro febbraio 2019: a loro si aggiungeranno i 206 nuovi carabinieri che entreranno in servizio a novembre in tutto il Veneto. Una risposta diretta, dunque, al sindaco Sergio Giordani, che nei giorni scorsi aveva manifestato l'intenzione di scrivere una lettera proprio a Matteo Salvini per sollecitarlo riguardo al problema sicurezza a Padova.