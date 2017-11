È morto il boss Totò Riina, il figlio Salvo lascia Padova per raggiungere la famiglia

Alle 3.37 di venerdì, nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma, è morto il capo di Cosa Nostra Totò Riina. Operato due volte nelle scorse settimane, dopo l'ultimo intervento era entrato in coma. Giusto giovedì aveva compiuto 87 anni. Le condizioni cliniche del boss erano precipitate una decina di giorni fa, quando è stato trasferito in terapia intensiva-rianimazione, dove è rimasto fino alla morte.

"SALVUCCIO" A PADOVA.

Una morte che ha toccato da vicino il figlio Salvo, trasferitosi a Padova sei anni fa, città dove lavora in una comunità che aiuta le persone in difficoltà, in regime di sorveglianza speciale, dopo aver finito di scontare la condanna a otto anni per associazione mafiosa. Nel giugno scorso si era visto negare la richiesta di lasciare la città del Santo per raggiungere il padre malato: "È ancora socialmente pericoloso" aveva dichiarato il tribunale di Sorveglianza.