San Giorgio in Bosco, partiti i lavori di ultimazione della pista ciclabile di Lobia

In occasione dell’avvio dei lavori di ultimazione della pista ciclabile di Lobia, interviene il consigliere delegato ai Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio in Bosco Alberto Tonellato.

Lavori: info utili



“Inizieranno il prossimo 3 aprile, meteo permettendo, i lavori di prolungamento della pista ciclabile lungo la strada provinciale 27, la strada che collega la frazione di Lobia con il capoluogo, con conseguente sistemazione dell’incrocio tra via Kennedy e la strada provinciale Valsugana. Questo intervento permetterà di raccordare l’esistente pista ciclabile di Lobia con i percorsi ciclo pedonali del centro abitato: sarà possibile quindi percorrere in piena sicurezza e su percorsi corso dedicato l’intero tratto Lobia-San Giorgio in Bosco. Con l’occasione verranno create delle corsie apposite in prossimità del semaforo per separare il flusso di automobilisti che intende svoltare o proseguire dritto in modo da snellire il traffico proveniente da Villa del Conte e dalla frazione di Lobia. È una cosa molto sentita dalla cittadinanza: si pensi che solitamente un automobilista in arrivo da Lobia o Villa del Conte rischia di attendere anche una decina di minuti prima di potersi immettere nella strada provinciale Valsugana. Con questo intervento andremo a risolvere questo problema. I lavori avranno una durata prevista di 150 giorni: ci scusiamo fin da ora per il disagio che potrebbero arrecare, certi miglioreranno notevolmente la viabilità automobilistica e ciclopedonale del nostro comune”.