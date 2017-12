Terribile incidente nell'Alta: camion travolge pedone davanti alla chiesa, è grave

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di venerdì. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante ha investito un pedone lungo la strada Valsugana, all'altezza di San Giorgio in Bosco.

GRAVE.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito il pedone in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.