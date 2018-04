San Lazzaro, la denuncia di Luciani: "Quartiere abbandonato, ora anche senza parco giochi"

Ora pure senza parco giochi. Gli abitanti del quartiere San Lazzaro si infervorano, e a dare voce alle loro proteste è Alain Luciani, il quale in passato si era già esposto in prima persona.

La denuncia

Il consigliere della Lega Nord non ci sta: "Da tempo i residenti del quartiere San Lazzaro denunciano l’abbandono nel quale versa l’area, un quartiere dove i servizi non ci sono, mal servito dal trasporto pubblico e del quale l’amministrazione sembra disinteressarsi. Ora un quartiere dove famiglie con bambini e proprietari di animali non hanno nemmeno più gli unici due punti di aggregazione di tutta la zona: il parco giochi per i più piccoli e l’area sgambamento cani. Sono queste le lamentele che ho raccolto da tanti cittadini che mi hanno interpellato chiedendomi di far sentire la loro voce. Fino a qualche giorno fa mamme e nonni con figli e nipoti potevano usufruire del parco attrezzato che, se pur di modeste dimensioni, offriva ai piccoli la possibilità di utilizzare le giostrine anche se in modo parziale in quanto anch’esse lasciate in abbandono e prive di manutenzione. Ora invece con l’intervento dell’amministrazione è rimasta nel parco una sola altalena, invece di provvedere alla manutenzione i giochi per i bambini sono starti disinstallati e l’area è stata anche transennata privando, di fatto, San Lazzaro del suo parco giochi. Saranno sostituite? Verrà sistemata l’intera area giochi? Interrogativi ai quali non c’è risposta, l’intervento è stato compiuto senza avvisare i residenti ne apporre almeno un cartello che spiegasse come mai chi si è recato al parco lo abbia trovato transennato e senza più giostrine. Non va meglio per l’area cani totalmente priva di una qualunque manutenzione. La recinzione è rotta in più punti e si sono creati dei varchi dai quali gli animali lasciati liberi, questa è la funzione della zona di sgambamento, escono agevolmente. Inoltre il terreno mai curato è costellato di buche con erba rada e terreno spesso impraticabile soprattutto dopo una pioggia. Quanto dovranno ancora aspettare i residenti di San Lazzaro perché qualcuno ascolti i loro problemi e, soprattutto, si decida a porvi rimedio?".